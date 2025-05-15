Lüks aracından inip motorlu kuryeye silah çekti! Trafikte ölüm tehdidi

İstanbul’un Maltepe ilçesinde trafikte istenmeyen bir olay yaşandı. Asayis Berkamal isimli X hesabında paylaşılan görüntelerde aynı yönde seyreden bir otomobil sürücüsü ile bir moto kurye, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladığı görülüyor.

KURYEYE SİLAHLI TEHDİT

Tartışmanın alevlenmesi üzerine otomobil sürücüsü, aracından inerek moto kuryeyle yüz yüze münakaşaya devam etti. Çevredeki vatandaşlar, gerginliği yatıştırmak için araya girmeye çalışsa da, otomobil sürücüsü kuryeye silah gösterdi.

OLAY ANBEAN KAMERADA

Trafikteki diğer sürücülerin korku dolu anlar yaşadığı bu olay, çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULACAK

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni trafik cezaları mevzuatına göre başka bir sürücüye saldırmak amacıyla aracından inen kişilerin ehliyetlerine el konulacak.