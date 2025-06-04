Lüks cip, kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü

Cipin kamyona ok gibi saplandığı kazada, araç kağıt gibi ezildi.

KAZA BÖLGE TRAFİK DENETLEME MEVKİİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, Pamukova ilçe girişinde bulunan Bölge Trafik Denetleme İstasyonu mevkiinde yaşandı. Bilecik istikametine doğru seyir halinde olan Bahadır Yavuz (38) yönetimindeki 16 EAE 14 plakalı Nissan marka cip, aynı yönde ilerleyen 33 VY 470 plakalı kamyona arkadan çarptı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yapılan ilk incelemede, kazanın etkisiyle kağıt gibi ezilen cipin sürücüsü Bahadır Yavuz’un araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜNÜN CANSIZ BEDENİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Yavuz’un cansız bedeni, hastane morguna götürüldü. Kaza nedeniyle D-650 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik yeniden normale döndü.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak polis ekiplerince geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldı.