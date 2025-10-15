

Komisyonun konuya ilişkin açıklamasında, markaların perakendecilerin çevrimiçi ve mağaza satışlarında uygulayacakları fiyatlara, maksimum indirim oranlarına ve hatta hangi dönemlerde indirim yapabileceklerine müdahalede bulunduğu belirtilirken, bu uygulamaların markaların tüm ürün yelpazesini kapsadığı bildirildi.

“BU KARAR, MODA ENDÜSTRİSİNE AÇIK BİR UYARIDIR’’

Euronews'te yer alan habere göre; Komisyon Üyesi Teresa Ribera, kararın ardından yaptığı açıklamada, “Avrupa'da tüm tüketiciler, neyi nereden alırlarsa alsınlar, gerçek fiyat rekabetinin faydalarını hak ediyor” dedi ve “Bu karar, moda endüstrisine açık bir uyarıdır: Avrupa’da adil rekabetten taviz verilmeyecek” ifadeleri yer aldı.

Soruşturma, 2023 yılında şirketlerin tesislerinde yapılan incelemelerle başlamıştı. Bulgular, söz konusu üç markanın, bağımsız perakendecilerin fiyatlarını sadece kontrol etmekle kalmayıp, aynı zamanda bu kurallara uymayanları da sıkı şekilde izlediğini de gözler önüne serdi.