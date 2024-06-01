Lüks otel Karaköy’e set oldu. Serdar Bilgili ve Ferit Şahenk ortak

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, kıyıların özel işletmeler tarafından işgal edildiğini, bu duruma acilen çözüm bulunması için AKP iktidarına seslendi.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Rızvanoğlu, “Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, halkın serbestçe kullanması gereken kıyılarımızın büyük bir bölümü, halka kapalı. Kıyılar beton yığınlarıyla dolmuş ve sahillerimizin önemli bir bölümü özel işletmelere devredilmiş durumda. Düşünün vatandaşlarımız para ödemeden ayaklarını denize bile değdiremiyor. Halkın kullanımına açık olan sahillerin sayısı da gün be gün azalıyor. İktidar, önce ücretsiz olması gereken kıyıları ihaleye açıyor, sonra buraları özel şirketler alıyor, onlar da buralara büyük büyük otel dikiyor ve zenginlere tahsis ediyor!” ifadelerine yer verdi.

Toplantıda İstanbul Karaköy’deki kıyı işgaline de değinen Rızvanoğlu “Maalesef ülkemizin dört bir yanında benzer hikayeler yaşanıyor ancak ben size seçim bölgem İstanbul’dan bahsetmek istiyorum. Şimdi size bir fotoğraf göstereceğim. Burası İstanbul’un sahilinde, kentimizin turistik yerlerinden birisi Karaköy. Buraya her gün gerek il dışından gerek, İstanbul’un başka semtlerinden binlerce vatandaşımız geliyor. Ancak Boğaz havası almak ve Tophan’ye doğru sahil boyunca yürümek isteyen vatandaşlarımız, otelin çektiği beton duvar nedeniyle tam burada takılıyor kalıyor. Yani oteli geçip ileriye gidemiyor. Buradan binlerce insanın faydalanması gerekirken, koskoca sahil resmen otelin havuzunu kullanan bir avuç zümreye bırakılmış durumda. Hani bu sahiller kamuya aitti, hani herkes serbest bir şekilde faydalanabilirdi? Nerede kaldı Anayasa ve Kıyı Kanunu…” diye sordu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin “Sahiller halkın kullanımına açılacak” sözlerini hatırlatan DEVA Partili vekil sözlerini “Sayın Bakan, siz koskoca kıyıyı 10-15 kişinin yüzme havuzuna çevirdiniz. Sadece kaçak olarak üç-beş şezlong satan yerlere bakmayı bırakın, İstanbul’un tam orta yerine bakın! Bu fotoğraf AK Parti’nin bugün geldiği ve aslında kimliği haline de gelen bir durumu gösteriyor. AK Parti halkın arasına bir ‘Berlin Duvarı’ çekmiştir. Bu duvar geçmişteki gibi siyasi bir Berlin Duvarı değil, bu duvar sosyal tabakaları ortadan ayıran bir duvar. Bir tarafta hali imkânı yerinde, son derece zengin olan bir avuç zümre; diğer tarafta az gelirli, yaşamak için stresle mücadele eden halk. Aslında bu örnek, AK Parti iktidarının kimi tercih ettiğini de açıkça gösteriyor.” diye sürdürdü.

Toplantıda Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesini de anımsatan Rızvanoğlu şöyle devam etti:

“İktidar limanın kapasitesini 4 kat büyüterek ihaleye çıkıyor. Bu da kapasitesinin 200 yat daha artması demek. Yani vatandaşımız yürürken denizi göreceğine ancak yatlara bakarak, sahilden yürüyebilecek. O da herhangi bir yapılaşma yapılmazsa. Ayrıca burası, doğal ve arkeolojik sit alanı özelliklerini taşıyor yani yapılaşmanın sınırlı olması gerekiyor.

Peki, bu ne demek? Yarım milyon Kadıköylünün ve orayı gezmeye gelen İstanbul’un diğer ilçelerinden vatandaşlarımızın kıyıya erişimini engellemek demek. Siz, resmen, halkı ev hapsine mahkum ediyorsunuz! Şimdi bedava olan kıyıları da ellerinden alıyorsunuz. Yakında sokakta yürüyenlerden, otoban gibi, sokağa giriş parası da kesersiniz siz. Bu vatan, bu halkın vatanı. Sadece siz yönetenlerin değil. Bu halk da, sizi insanların ayağının altındaki halıyı çekesiniz diye seçmedi! Azıcık insafa gelin, bu kadar gaddar olmayın!”

FERİT ŞAHENK VE SERDAR BİLGİLİ ORTAK

The Peninsula Istanbul, 14 Şubat 2023’te açıldı.

Peninsula tarafından yapılan açıklamada, projenin 900 milyon liralık bir bedele sahip olacağını kaydedildi. Projede yüzde 50 hisse sahibi olacak ortaklar ise, Doğuş Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve BLG Capital'in patronu olan eski Beşiktaş futbol kulübünün Başkanı Serdar Bilgili.

The Peninsula Istanbul, özel etkinlik mekânları birçok farklı seçeneğe sahip olmakla birlikte, teras ile birleştirildiğinde yemekli bir davet için 820, kokteyl davetleri içinse 1.300 misafir ağırlayabilen büyük bir balo salonuna sahip. Buna ek olarak, otelde iki özel konferans salonu, özel yemek ve şarap tadım alanları ve Boğaz manzaralı çiçekli bahçeler arasında çok sayıda açık hava alternatifi de yer alıyor.

Otelde Boğaz boyunca uzanan yemyeşil bahçeler arasında yer alan, konuklarına açık havada yemek deneyimi ve özel kabanalarda vakit geçirme imkânı sunan, 25 m uzunluğunda bir açık yüzme havuzu da yer alıyor.

10 OTELİ VAR

Peninsula'nın Hong Kong, Şangay, Pekin, Tokyo, New York, Chicago, Beverly Hills, Bangkok, Manila ve Paris'te otelleri var. Londra ve Yangon'da ise, 2 otel daha inşa ediliyor.