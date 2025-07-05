Lüks otomobille drift yaptı, ehliyetini kaptırdı

Kaynak: İHA

Burdur’da sokak ortasında lüks otomobili ile drift yapan sürücüye ceza yağdı. Polis ekipleri 46 bin 392 lira ceza verdiği sürücünün ehliyetini iptal etti.

Olay, Burdur merkez Armağan İlci Mahallesi Cıvlaz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda BMW marka otomobille drift atan bir sürücünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri harekete geçti.

Yapılan incelemelerde drift atan sürücünün H.Ç. olduğu tespit edildi. H.Ç.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, BMW marka otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan H.Ç. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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