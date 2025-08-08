Lüks otomotiv markasından rekabet yaratacak hamle!

Kaynak: Haber Merkezi
Lüks otomotiv markasından rekabet yaratacak hamle!

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte lüks araçların tasarımı da değişmeye başladı. Otomotiv sektöründe kızışan rekabet ortamı otomatik severlere yeni özelliklerin sunulmasını da deyim yerindeyse zorunlu kılıyor. Bu kapsamda dünyaca ünlü lüks bir markadan otomobil tutkunlarının ilgisini çekecek bir adım geldi.

Dünyaca ünlü yıldızları şoför koltuğunda görmeye alıştığımız Bugatti ultra zengin koleksiyonerlerine hitap eden özel bir kişiselleştirme programı başlattı.

buga.jpg

Şirketin“Program Solitaire” adını Verdiği bu programla birlikte müşterileri kendilerine özel bir Bugatti oluşturabilecek. Müşterilere kişisel deneyimin en özel halini sunan firma, neredeyse sıfırdan denebilecek özel bir Bugatti oluşturmanıza imkan veriyor.

Otomotiv sevenlere farklı bir deneyim yaşatacak olan programın ilk örneği, Brouillard adlı 1.578 beygir gücündeki süper otomobil oldu.


Sadece iki adet üretilecek bu modelin fiyatı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı ancak 30 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Brouillard, The Quail: A Motorsports Gathering etkinliğinde ilk kez görücüye çıkacak.

Son Haberler
Eski Galatasaraylı Nzonzi'nin yeni takımı belli oldu
Eski Galatasaraylı Nzonzi'nin yeni takımı belli oldu
Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesinin SGK’ya olan toplam borcunu açıkladı
Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesinin SGK’ya olan toplam borcunu açıkladı
Erdoğan'dan kritik açıklamalar!
Erdoğan'dan kritik açıklamalar!
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık üreticisine tuzak mı kuruluyor?
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık üreticisine tuzak mı kuruluyor?
Komisyon toplantısı sona erdi
Komisyon toplantısı sona erdi