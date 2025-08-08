Lüks otomotiv markasından rekabet yaratacak hamle!

Dünyaca ünlü yıldızları şoför koltuğunda görmeye alıştığımız Bugatti ultra zengin koleksiyonerlerine hitap eden özel bir kişiselleştirme programı başlattı.

Şirketin“Program Solitaire” adını Verdiği bu programla birlikte müşterileri kendilerine özel bir Bugatti oluşturabilecek. Müşterilere kişisel deneyimin en özel halini sunan firma, neredeyse sıfırdan denebilecek özel bir Bugatti oluşturmanıza imkan veriyor.

Otomotiv sevenlere farklı bir deneyim yaşatacak olan programın ilk örneği, Brouillard adlı 1.578 beygir gücündeki süper otomobil oldu.



Sadece iki adet üretilecek bu modelin fiyatı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı ancak 30 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Brouillard, The Quail: A Motorsports Gathering etkinliğinde ilk kez görücüye çıkacak.

