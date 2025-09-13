Lüks rezidansta yangın! Canlarını çatıdan kaçarak kurtardılar

Kadıköy Fikirtepe'de 20 katlı bir rezidans inşaatında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Olay, 09.20 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mandıra Caddesi üzerinde bulunan site inşaatındaki bir blokta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın başladığı esnada inşaatta bulunan işçiler de hızlı bir şekilde tahliye edildi. Yangının içerideki inşaat malzemeleri ve tüpten kaynaklı çıkmış olabileceği iddia edilirken, itfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.