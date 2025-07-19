Lüks saat sektöründe Körfez’in gözü İsviçre’de: En çok alım yapan ülke belli oldu

İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu'nun açıkladığı verilere göre, 2025’in ilk altı ayında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsviçre saat ithalatında Körfez ülkeleri arasında açık ara öne geçti. CNN'in aktardığına göre BAE’nin yalnızca bu dönemde gerçekleştirdiği ithalat tutarı 770 milyon doları aştı. Bu rakam, beş ülke toplamının yüzde 58’ine denk geliyor.

BAE’nin ardından en fazla ithalat yapan ülke Suudi Arabistan oldu. Bu ülkenin yılın ilk yarısındaki saat alımı 212.3 milyon dolara ulaştı. Bunu 174 milyon dolarla Katar, 107.8 milyon dolarla Kuveyt ve 64.35 milyon dolarla Bahreyn takip etti.

Toplamda, Ocak-Haziran 2025 döneminde BAE, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Bahreyn’in gerçekleştirdiği İsviçre saat ithalatı 1.33 milyar doları buldu.

KUVEYT VE KATAR’DA DÜŞÜŞ VAR

Geçen yıla kıyasla ithalat eğilimleri ülkeden ülkeye değişiklik gösterdi. Katar 2024’ün ilk altı ayına göre hafif bir düşüşle 174 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Kuveyt’teki gerileme ise daha belirgindi; ülke geçen yılın aynı döneminde 120.3 milyon dolar harcarken bu yıl bu rakam 107.8 milyon dolarda kaldı. Haziran ayı verilerine göre Kuveyt’in aylık alımı 21 milyon dolardan 14.9 milyon dolara düştü.

Öte yandan Bahreyn yükseliş gösterdi. Geçen yıl aynı dönemde 61.13 milyon dolarlık ithalat yapan ülke, bu yıl 64.35 milyon dolara ulaştı. Haziran ayında ise 11 milyon dolarlık saat ithalatı kaydedildi.

KÜRESEL PAZARDA SINIRLI HAREKET

Dünya genelinde ise İsviçre saat ihracatında büyük bir değişiklik yaşanmadı. İlk altı ayda yapılan toplam ihracat 15 milyar dolar oldu. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca yüzde 0.1'lik bir artış anlamına geliyor.

Ancak Haziran 2025’teki küresel ihracat rakamlarında dikkat çeken bir düşüş var. Ay bazında yüzde 4.9’luk bir gerilemeyle 2.5 milyar dolara inen ihracat, İsviçre saat sektörü açısından temkinli bir döneme işaret ediyor.

Körfez ülkelerinin saat merakı ve özellikle BAE’nin bu alandaki liderliği, lüks tüketimin bölgedeki gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. İsviçreli üreticiler için ise Körfez pazarı, hâlâ en stratejik alanlardan biri olmaya devam ediyor.