Lüks sitede skandal ölüm! Site yöneticisi tanıdık çıktı… Site sakinleri ünlü oyuncuyu hedef aldı

Sabah’ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin yüksek divan kurulu üyesi Haydar Yanıkoğlu, Bodrum'da lüsk bir sitenin havuzundayken hayatını kaybetti. Sitede daha önce sağlık personeline ait olduğu bilinen alanın tostçu ve mutfak alanı olarak kullanıldığı öğrenildi. Sağlık için kullanılan alanın büfeye dönüştürülmesi tepkilere neden oldu.

YILLIK 300 BİN LİRA TOPLANIYOR AMA AMBULANS YOK

Öte yandan Yanıkoğlu'nun hayatını kaybettiği sitede sağlık alanı için yıllık 300 bin lira aidat toplanmasına rağmen sağlık ekibinin ve ambulansın olmadığı iddia edildi. Yönetimi 'ihmalkarlık' ile suçlayan site sakinleri "Ambulans ve sağlık ekibi olsaydı Yanıkoğlu hayatını kaybetmeyebilirdi" dedi.

SİTENİN YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİ TANIDIK ÇIKTI

Diğer yandan sitenin yönetiminden sorumlu olan kişinin tiyatrocu ve oyuncu olarak hafızalara kazınan İlyas İlbey olduğu ortaya çıktı. Olay sonrası site sakinleri sitede sürekli bir sağlık ekibi ve ambulansın bulunduğunu, bu hizmet için yıllık 300 bin TL'ye varan aidatlar ödendiğini belirtti.

AMBULANS OLMASI GEREKEN YERDE TOST BÜFE

Site sakinleri bu yıl ise, vaat edilen sağlık hizmetlerinin sağlanmadığını ve ambulansın da bulunmadığını iddia etti. Diğer yandan daha önce sağlık personeline ait olduğu bilinen alanın şu anda tostçu ve mutfak alanı olarak kullanıldığı öğrenildi.

SİTE SAKİNLERİ ÜNLÜ İSMİ HEDEF ALDI

Fenerbahçeli yönetici Haydar Yanıkoğlu, ölümünden sonra site sakinleri site yöneticisi olan oyuncu İlyas İlbey'i hedef aldı. Site sakinleri, yaşananlarda ihmal olduğunu söyleyip "Sağlık ekibi ve ambulans için yıllık 300 bin lira aidat ödedik. Sağlık merkezi olan yeri tost büfesine dönüştürdüler" diyerek tepki gösterdiler.

KARAKOLA GİDİP İFADE VERDİ

Bodrum'daki lüks sitede yaşanan skandal önceki gün manşete taşındı. Haberin ardından site yönetimi hemen harekete geçti.

SAĞLIK EKİPLERİ GÖREVE BAŞLADI

Sabah saatlerinde sağlık ekiplerinin siteye gelip göreve başladığı, öte yandan İlyas İlbey’in de gün içinde karakola gidip konuyla ilgili ifade verdiği öğrenildi. Site sakinlerinin de bugün olaylarla ilgili ifade vermesi bekleniyor.