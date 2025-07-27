Lüks turizmin yeni merkezi Marbella oldu

İspanya’nın Endülüs bölgesinde yer alan Marbella, Haziran ayında 68.630 turisti ağırladı. Bu ziyaretçiler toplamda 270.796 gece konaklama gerçekleştirerek şehir tarihine geçen bir yoğunluk oluşturdu. İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) verilerine göre, otellerin doluluk oranı yüzde 80,08 seviyesine ulaşırken, ortalama konaklama süresi de 3,95 geceye yükseldi. Bu, 2016’dan bu yana kaydedilen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

Marbella Belediyesi’nin yaptığı açıklamada, şehirdeki ortalama oda fiyatı 268,97 dolar olarak belirlendi. Kullanılabilir oda başına gelir ise 214,08 dolar oldu. Bu rakamlar, sadece sezonun değil, Marbella’nın turizm tarihinin de en yüksek gelir seviyelerini ifade ediyor.

Belediyeye bağlı Turizm Genel Direktörü Laura de Arce, “Ziyaretçilerin büyük kısmı yüksek gelir grubuna mensup. Bu da uzun konaklamaları ve üst segment harcamaları beraberinde getiriyor” ifadelerini kullandı. Arce’ye göre bu veriler, Marbella’nın kalite odaklı turizmdeki liderliğini pekiştiriyor.

TURİZM SADECE RAKAM DEĞİL, İSTİHDAM DA ÜRETİYOR

Haziran ayında turizmle birlikte şehirdeki otel ve konaklama tesislerinde çalışanların sayısı 3.662 kişiye ulaştı. Bu sayı, bir önceki aya göre 240 kişilik artış anlamına geliyor. Laura de Arce, bu artışın turizmin kente yalnızca gelir değil, doğrudan istihdam da sağladığını vurguladı. Marbella, özellikle pandemi sonrası dönemde turizmden beslenen yerel ekonomilerin başında geliyor.

Bölge, yalnızca yazlık ziyaretçilerle değil, aynı zamanda yıl boyunca yatırım yapan uluslararası konuklarla da cazibesini artırıyor. Kent yönetimi, kaliteli hizmet sunan konaklama tesisleri, gelişmiş altyapı ve sürdürülebilir turizm planlamasıyla istikrarlı bir büyüme hedefliyor.

MARBELLA AKDENİZ’İN ‘PREMİUM’ TATİL ROTASI OLDU

Haziran ayındaki performans, Marbella’nın artık yalnızca İspanya için değil, tüm Akdeniz havzası için lüks turizmde bir merkez haline geldiğini gösteriyor. De Arce’ye göre, “Marbella, mükemmelliği ve özgünlüğü arayan turistlerin ilk tercihi olmaya devam ediyor. Bu da yüksek doluluk oranlarının yanı sıra büyük bir gelir potansiyeli anlamına geliyor.”

De Arce, Marbella’nın uluslararası düzeyde tanınırlığını artıran faktörlerin başında “kalite, sürdürülebilirlik ve özel deneyim sunma yeteneği” olduğunu belirtti. Ayrıca rezervasyonların son dakikaya kalmasına rağmen talepte istikrarın sürmesi, bölgenin krizlere karşı dirençli bir turizm modeli sunduğunun işareti.