Lüks villada 225 bin TL'lik iğrenç teklif! Çalışmak için gitti hayatı karardı... Belgesele bile konu oldu

İsminin açıklanmasını istemeyen genç bir kadın, Dubai'ye yasal bir iş vaadiyle götürüldüğünü, daha sonra aşağılayıcı ve rahatsız edici eylemlere katılmaya zorlandığını söyledi.

Genç kadın, Dubai'de internette "Porta Potty" etkinlikleri olarak bilinen, seks partilere katılmaya zorlandığını anlattı. Genç kızın anlattıkları şaşkına çevirdi.

İŞ VAADİYLE KANDIRILARAK GÖTÜRÜLDÜ

BBC’ye belgeselinde yer alan ifadelere göre , "Porta Potty" olarak adlandırılan partiler, kadınlardan vücut sıvılarını içeren cinsel eylemlere katılmalarının istendiği iddia edilen özel etkinlikler olarak biliniyor. Bu terim, özellikle influencer toplulukları arasında birkaç yıldır internette dolaşıyor, ama ayrıntılar net olarak bilinmiyordu.

YAŞADIKLARI AŞAĞILAYICI VE KORKUTUCU

Mağdur kız yaşadıklarını, "Lüks bir konaklama, hediyeler ve zengin müşterilerle tanışma fırsatı vaat ettiler" sözleriyle anlattı. Konuşmanın devamında, "İlk başta her şey normal görünüyordu, kısa süre sonra olayların aşağılayıcı ve korkutucu olduğunu fark ettim" dedi.

MİDE BULANDIRAN DETAYLAR

Genç kız oraya getirilen insanlardan idrar içip ve dışkı yenmesini, cinsel eylemlerde bulunması istendiğini, ve bu iğrenç anların filme alındığını anlattı. O anları anlatan genç, "Yapmayacağımı her söylediğimde daha çok ilgi gösteriyorlardı. Ağlayacak, çığlık atacak ve direnecek birini istiyorlardı. Ve genellikle belirli etnik kökenlerden insanları hedef alıyorlardı" ifadelerini kullandı.

DONDURMA KÜLAHI SKANDALI

Bir keresinde, müşterinin kendisine dondurma külahı satın almayı ve içine dışkılamayı teklif ettiğini, ardından da dondurmayı yediğini ve filme alındığını anlattı.

Partinin ev sahipleri, "Sana çete halinde tecavüz etmemiz, yüzüne idrarımızı yapmamız, seni dövmemiz için 3.000 pound ödüyoruz ve eğer seni kaydederken bizim dışkımızı yersen de 1.000 pound daha vereceğiz" teklifinde bulundu.

"SİZ AFRİKALILAR SORUN YARATIYORSUNUZ"

Polise ulaşmaya çalıştığında kendisine "Siz Afrikalılar sorun yaratıyorsunuz" dendiği ve hiçbir yardım teklif edilmediği iddia edildi.

'BİLİNMEYEN' MEZARLIĞINA GÖMÜLÜYOR!

Ölen / öldürülen kadınların cesetleri bulunmasın diye pasaportlarıyla birlikte 'Bilinmeyen' mezarlığına gömülüyor!

ESKİ OLAY YENİDEN GÜNDEM OLDU

Bu ifşaların ardından, bu yılın başlarında Dubai'de ağır yaralanan Maria Kovalchuk'un vakası tekrar gündeme geldi . Annesi , Maria'nın maruz kaldığı istismarı kamuoyuna açıkladı.

BBC belgeseli, organizatörlerin bazılarının Uganda ve Dubai'ye dayandığını ortaya koysa da, birçok isim ve kimlik henüz doğrulanmadı. Soruşturma kapsamında sorgulanan bir kişi, iddiaları "yanlış" olarak nitelendirerek hakkındaki iddiaları reddetti.

Sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili resmi bir soruşturma henüz yapılmadı. İğrenç partilerin kurbanları ve organizatörlerinin kimliği henüz doğrulanmadı.