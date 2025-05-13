Lüks villada esrarengiz ölüm: Yeni sahibi AKP’li iş insanı oldu

2003 yılında Antalya’da düzenlenen Miss Model Of The World güzellik yarışmasında Türkiye adına yarışıp Mankenler Kraliçesi seçilen Aslı Baş, ünlü turizmci ve iş insanı Ahmet Bayer’in davetlisi olarak lüks villasına tatile gitmişti.

İŞ ADAMI VE ÇOCUKLARI CİNAYETTEN YARGILANMIŞTI

Aslı Baş 21 Temmuz 2010 yılında lüks villanın terasından düşerek hayatını kaybetmişti. Baş’ın ölümünün ardından açılan davada Ahmet Bayer ve çocukları Hakan ve Volkan Bayer ile işçi Murat Umirov cinayetten yargılanmıştı.

7,5 YIL HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILMIŞTI

Ahmet Bayer ve oğulları hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yanlarında çalışan Murat Umirov (43) hakkında da ‘delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak’ suçundan 7,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

10 YIL SÜREN DAVA BERAETLE SONUÇLANMIŞTI

Mahkeme heyeti, yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle yaklaşık 10 yıl süren dava ocak 2020’de sonuçlanarak beraatleri ile sonuçlanmasına karar vermişti.

VİLLANIN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Cinayet haberleriyle manşetlere gündem olan 1 dönüm arazi üzerinde 800 metre kullanım alanı olan yüzme havuzlu, saunası, hamamı olan denize sıfır ultra lüks villanın geçtiğimiz hafta içerisinde 15 milyon dolara satıldığı ortaya çıktı.

Lüks villanın yeni sahibi 2018'de AKP'den milletvekili aday adayı olan Eşref Keleş oldu.