Lüks villayı basıp sevgilisini öldürdü

Kadın cinayeti Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Gürpınar Caddesi saat 22.00 sıralarında işlendi. İddiaya göre, 49 yaşındaki Zebiniso Dayıyarova isimli Türkmen kadın, 54 yaşındaki sevgilisine ayrılmak istediğini söyledi.

Ayrılmayı kabul etmeyen adam, sevgilisinin, bakıcı olarak çalıştığı lüks villaya geldi. Adam ile kadın sinirli şekilde tartışmaya başladı. 54 yaşındaki adam, yanındaki bıçakla sevgilisini yaraladı.

Ağır yaralanan kadın sesleri duyup gelen vatandaşlar tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen öldü.

İhbar üzerine çevredeki kameraları inceleyen polis, adamın eşkalini tespit etti. Adam Küçükçekmece’de saklandığı evde yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.