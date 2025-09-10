Lüks yata düzensiz göçmen operasyonu: 2 gözaltı

Muğla'nın Marmaris ilçesinden lüks yelkenli yat ile İtalya'ya geçmeyi planladıkalrı tespit edilen 80 düzensiz göçmen ile 2 organizatör düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, Marmaris ilçesi Kızıl Ada açıklarında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sahil Güvenlik ekiplerince düzensiz göçmen taşıyan lüks yelkenli tekne tespit edildi. Yapılan kontrollerde teknede 80 düzensiz göçmen ile tekneyi kullanan 2 organizatör olduğu belirlendi. Operasyon için harekete geçen ekipler, kısa sürede yelkenli tekneyi durdurdu. Teknede bulunan düzensiz göçmenler ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı. Azerbaycan uyruklu olduğu tespit edilen 2 organizatörün cep telefonlarında yapılan incelemede, Ekincik mevkiinden İtalya'ya gitmeyi planladıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, 80 düzensiz göçmen ise gerekli sağlık kontrollerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.