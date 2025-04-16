Lüks yatta tatil keyfi faciaya dönüştü: Türk deniz ambulansı Yunan adasına tam yol gitti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Lüks yatta tatil keyfi faciaya dönüştü: Türk deniz ambulansı Yunan adasına tam yol gitti

Yunanistan’ın Tilos Adası açıklarında Ş.T isimli bir kişi tekneden düştü. Çevredekiler tarafından denizden kurtarılan 71 yaşındaki Ş.T, deniz ambulansıyla Bodrum’a getirildi. T’nin kalça kemiklerinin kırıldığı tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, dün sabah Tilos Adası yakınlarında meydana geldi. Ş.T., seyir halindeki teknede dengesini kaybedip, düştü. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ş.T.'yi İstanköy Adası'na götürdü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Komuta Kontrol Merkezi ile kurulan koordinasyon sonucu durum, Bodrum Deniz Kurtarma ekiplerine bildirildi. Hazırlıklarını tamamlayan Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri, tam donanımlı deniz ambulansıyla İstanköy Adası'na hareket etti.

Kalçasında kırıklar oluşan Ş.T., adadan alınarak dün akşam saatlerinde Bodrum'a getirildi. Ş.T., ameliyat edilmek üzere özel bir hastaneye kaldırıldı. Ş.T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Lüks yatta tatil keyfi faciaya dönüştü: Türk deniz ambulansı Yunan adasına tam yol gitti

Lüks yatta tatil keyfi faciaya dönüştü: Türk deniz ambulansı Yunan adasına tam yol gitti

Lüks yatta tatil keyfi faciaya dönüştü: Türk deniz ambulansı Yunan adasına tam yol gitti

Lüks yatta tatil keyfi faciaya dönüştü: Türk deniz ambulansı Yunan adasına tam yol gitti

Lüks yatta tatil keyfi faciaya dönüştü: Türk deniz ambulansı Yunan adasına tam yol gitti

Lüks yatta tatil keyfi faciaya dönüştü: Türk deniz ambulansı Yunan adasına tam yol gitti

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