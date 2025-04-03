Lüks yolcu gemisi Queen Mary 2'de panik! 224 yolcu hastalığa yakalandı

224 yolcu ve 17 mürettebatın hastalanması üzerine acil önlemler alındı.

SALGIN GEMİDE PANİĞE YOL AÇTI

2 bin 538 yolcusu bulunan lüks gemide, şiddetli mide bulantısı ve ishal şikayetleriyle başvuran hastaların sayısı hızla artınca yetkililer harekete geçti. ABD Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC), salgının geminin New York'ta verdiği molanın ardından başladığını açıkladı.

ACİL ÖNLEMLER DEVREYE ALINDI

Gemi yetkilileri, hastaların izole edildiğini ve yoğun dezenfeksiyon çalışmaları yapıldığını duyurdu. Virüsün yiyecekler, yüzeyler veya damlacık yoluyla bulaşmış olabileceği belirtildi. Queen Mary 2'nin planlanandan erken, 6 Nisan'da İngiltere'ye acil dönüş yapması bekleniyor.

NOROVİRÜS NEDİR?

Norovirüs, şiddetli mide-bağırsak enfeksiyonuna yol açan oldukça bulaşıcı bir virüs olarak biliniyor. En yaygın belirtileri arasında kusma, ishal, ateş ve karın ağrısı bulunuyor. Uzmanlar, hastalığın genellikle 2-3 gün içinde kendiliğinden geçtiğini, ancak çocuklar ve yaşlılar için ciddi risk oluşturabileceğini vurguluyor.

YOLCULARA UYARI

Yetkililer, gemideki tüm yolculara sık sık ellerini yıkamaları, dezenfektan kullanmaları ve hasta kişilerle temastan kaçınmaları yönünde uyarılarda bulundu. Norovirüs salgınlarının özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda hızla yayılabildiği biliniyor.