Lüksemburg ekonomisi, ilk çeyrekte daraldı

Sena Özkan
Lüksemburg ekonomisi, ilk çeyrekte daraldı

Lüksemburg ekonomisi, 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 1 daralarak beklenmedik bir küçülme yaşadı. Bu durum, önceki çeyrekte kaydedilen yüzde 1,3’lük büyümenin tam tersine işaret ediyor.

Uluslararası Para Fonu ve Lüksemburg Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, yılın ilk üç ayında ekonomik faaliyetler önemli ölçüde yavaşladı. Özellikle hanehalkı tüketimindeki yüzde 0,4’lük gerileme, büyüme rakamlarını olumsuz etkiledi. İhracattaki düşüş de yüzde 0,4 seviyesinde gerçekleşirken, ithalat artışı neredeyse durma noktasına geldi.

Bu gelişmeler ışığında, hükümet harcamaları yüzde 1,2 artış gösterse de, bu artış ekonominin genel daralmasını engelleyemedi. Yıllık bazda bakıldığında ise Lüksemburg’un Gayri Safi Yurtiçi Hasılası ilk çeyrekte yüzde 0,4 azaldı. Bu, 2024’ün son çeyreğinde yaşanan yüzde 1,9’luk büyümenin tam tersi bir performansa işaret ediyor.

Ekonomistler, daralmanın Avrupa ve küresel piyasadaki belirsizliklerin yanı sıra dış ticarette yaşanan yavaşlamadan kaynaklandığını belirtiyor. Özellikle finans sektörü ve ihracat odaklı alanlarda görülen zayıflama, ülke ekonomisini etkileyen temel faktörler arasında yer alıyor.

Lüksemburg, finans merkezi olma özelliğiyle Avrupa’nın önemli ekonomilerinden biri. Ancak dış talepte yaşanan azalma, büyüme hedeflerini aşağı çekiyor. Bu süreçte hükümetin harcama politikasındaki artışın ekonomiyi desteklemek için önemli olduğu vurgulanıyor.

Uzmanlar, ekonomik daralmanın kısa süreli olup olmayacağı konusunda temkinli konuşurken, 2025’in ilerleyen dönemlerinde ihracat ve tüketimde toparlanma sinyalleri bekleniyor. Lüksemburg ekonomisinin önümüzdeki çeyreklerde nasıl bir performans göstereceği, küresel ekonomik şartlara bağlı olacak.

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