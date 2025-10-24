Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 2026'da başkanlık için yeniden aday olacağını ve dördüncü kez seçilmeyi hedeflediğini söyledi.

Lula, Endonezya'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında basına 2026 Brezilya seçimleri hakkında konuştu.

"30 YAŞIMDAKİ ENERJİME SAHİBİM"

Başkanlık için yeniden aday olacağını belirten Lula, "80 yaşıma giriyorum ama 30 yaşımdaki enerjime sahip olduğumdan emin olabilirsiniz. Brezilya'da dördüncü dönem için aday olacağım" dedi.

Lula, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile bir araya geldiği Endonezya ziyaretinin ardından Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesine katılmak üzere Malezya'ya gidecek.

Brezilya Anayasası, başkanların sadece iki dönem üst üste görev yapmasına izin veriyor. Lula, 13 yıl iktidardan uzak kaldıktan sonra 2023'te göreve döndü ve yeniden aday olma hakkını koruyor.