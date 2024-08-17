Lula da Silva'dan Venezuela'daki seçim tartışmalarına çağrı: "Tutanakları açıklayın"

Lula da Silva, ülkesindeki bir radyo kanalında yaptığı açıklamada, Venezüellalı yetkililerden seçim sonuçlarının tutanaklarını şeffaf bir şekilde açıklamalarını talep etti. Lula da Silva, CNE'ye seslenerek, "Nerede bu oy sayımının döküm tabloları? Muhalefet kazandığını söylüyor, (Devlet Başkanı Nicolas) Maduro da kazandığını ifade ediyor. Ben sürecin demokratik olduğunu düşünüyorum fakat tutanakları göstermeleri halinde inanırım." dedi.

Venezüella halkının demokratik tercihlerine saygı duyduklarını vurgulayan Lula da Silva, "Venezuela halkı ancak kendi geleceğine karar verir. Güney Amerika'da barış içinde yaşamamıza destek olmak isteyen çok sayıda ülke olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Lula da Silva, Venezuela'daki siyasi tartışmaların ülkede bir iç savaşa yol açacağı yorumlarına katılmadığını belirtti. Ayrıca, 15 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Venezuela'da koalisyon hükümeti kurulması ya da yeni seçimlere gidilmesinin önerdikleri seçenekler arasında olduğunu kaydetmişti.

Venezuela'daki Seçimler

Venezuela'da 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminde, Ulusal Seçim Konseyi'nin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 oy oranıyla üçüncü kez devlet başkanlığını kazanmıştı. Ancak, seçimlerin ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.