'Lüleburcaz' devam ediyor

Lüleburgaz Belediyesi’nin cazın usta isimlerini bir araya getirdiği LüleburCaz Konserleri'nin 3’üncüsü 23 Mayıs saat 21.00’de Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi’nde (LYSA) gerçekleştirilecek.

'Lüleburcaz' devam ediyor

Lüleburgaz Belediyesi’nin kültür sanat etkinliklerinden LüleburCaz Konserleri'nin üçüncüsü, 23 Mayıs saat 21.00’de LYSA Cahit Irgat Salonu’nda gerçekleştirilecek. Türkiye’nin caz alanında yetiştirdiği usta isimlerin bir araya geleceği konseri kaçırmak istemeyen sanatseverler, https://etkinlik.luleburgaz.bel.tr/ adresinden ücretsiz davetiyelerini alabilecek.

CAZIN RİTMİYLE UNUTULMAZ BİR GECE
Kentler sanat üretir anlayışıyla hareket eden Lüleburgaz Belediyesi’nin gerçekleştireceği konserde sanatseverler, cazın ritmiyle unutulmaz bir gece yaşayacak. Trompette Barış Doğukan Yazıcı, trombonda Bulut Gülen, piyanoda Evrim Demirel, kontrbasta Kağan Yıldız, trompette Mertcan Oktar, saksafonda Samet Kocamemiş ve trompette Meriç Öztürk’ün yer alacağı konserde konuk sanatçılar ise Çağdaş Oruç ve Volkan Öktem olacak.

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