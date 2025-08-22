Lüleburgaz Belediyesi, altyapı çalışmalarını hızlandırdı

Lüleburgaz Belediyesi, ilçe genelinde altyapı çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda ekipler, D-100 Karayolu üzerinde bulunan HEAŞ ile Total Kavşağı arasındaki yaklaşık 200 metrelik kısımda kanalizasyon hattını yeniledi.

Kent genelinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Lüleburgaz Belediyesi, D-100 Karayolu üzerinde bulunan HEAŞ ile Total Kavşağı arasındaki yaklaşık 200 metrelik kısımda, yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemiyle kanalizasyon hattı yenileme çalışması gerçekleştirdi. Herhangi bir kazı yapılmadan gerçekleştirilen çalışma ile hem yaya hem de araç trafiğinde aksama yaşanmadı.

"ÇEVREYE DE RAHATSIZLIK VERMEDEN SORUNU ÇÖZMÜŞ OLDUK"

Lüleburgaz Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdür V. Levent Salih Cever, "Burada bulunan mevcut hatlar ekonomik ömrünü tamamladığı için yenilenmesi gerekiyordu. Tabii bunlar D-100 Karayolu üzerinde bulunan hatlar. Hemen müdahalesi biraz zor oluyordu. Aynı zamanda trafik akışına da engel oluyordu. Biz yönlendirilebilir yatay sondaj sistemiyle yaklaşık 200 metrelik bir alanı bu tarafa taşımış olduk, yenilemiş olduk. Eski hatlar çok derinde olduğu için biraz daha yüzeye yaklaştırmak durumunda kaldık. Tabii yine 3 metrelerde bu çalışma oldu. Bu esnada açık kazıyla çalışma yaparak çevreye zarar vermek istemedik. Bir de bu çalışma uzun sürecekti. Yatay sondaj yöntemiyle daha kısa sürede çevreye de rahatsızlık vermeden sorunu çözmüş olduk" diye konuştu.