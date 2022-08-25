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Lüleburgaz Devlet Hastanesi süt satın alacak

Lüleburgaz Devlet Hastanesi süt satın alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 14:58
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Lüleburgaz Devlet Hastanesi süt satın alacak

Lüleburgaz Devlet Hastanesi süt satın alacak
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Basın İlan’da “3 Kalem Süt ve Süt Ürünleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

Niteliği, türü ve miktarı: Süt 1000 ml - 700 Litre Yoğurt - 15.000 Kilogram Ayran 200 ml - 22.000 Adet

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Anılan malzemelerin sözleşme süresince ihtiyaç durumuna göre peyderpey teslim edilecektir.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 02.09.2022 - 14:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

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