Lüleburgaz Evrensekiz Belediyesi temizlik işçisi alacak

Lüleburgaz Evrensekiz Belediyesi bünyesine 5 personel alacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, temizlik işçisi alacak.
Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Lüleburgaz sınırları içerisinde yaşıyor olmak,
En az ilkokul mezunu olmak.
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