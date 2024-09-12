Lüleburgaz İcra Hukuk Mahkemesinden
Yayın Tarihi:
LÜLEBURGAZ İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO: 2024/50
KARAR NO: 2024/136
Davacı MGK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Kiralananın Tahliyesi(İcra) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Davanın KABULÜNE,
Akdin feshi ile davalı borçlunun Atatürk Mah. İstanbul Cad. No:179İç Kapı No:18 Lüleburgaz / Kırklareli adresindeki taşınmazdan TAHLİYESİNE,
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20/08/2024
#ilangovtr BASIN NO: ILN02087175