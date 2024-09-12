Lüleburgaz İcra Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 12 Eylül 2024 / 00:01

LÜLEBURGAZ İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO: 2024/50

KARAR NO: 2024/136

Davacı MGK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Kiralananın Tahliyesi(İcra) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davanın KABULÜNE,

Akdin feshi ile davalı borçlunun Atatürk Mah. İstanbul Cad. No:179İç Kapı No:18 Lüleburgaz / Kırklareli adresindeki taşınmazdan TAHLİYESİNE,

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20/08/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02087175