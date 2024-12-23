Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nden sokak hayvanları için anlamlı etkinlik

Kırklareli'nde Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi (LYSA), sokak hayvanları için anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Lüleburgaz Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin sokak hayvanlarının beslenme ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak, aynı zamanda toplumda farkındalık oluşturmak için düzenlediği etkinlikte, TEK Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yaptığı tüm resimler sokak hayvanları yararına düzenlenen mezatta satıldı. Mezatta para yerine kiloyla mama kabul edildi.

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi (LYSA), Lüleburgaz Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin sokak hayvanlarının beslenme ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak, aynı zamanda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği "Sesim Olur Musun?" etkinliğine ev sahipliği yaptı.

22 Aralık pazar akşamı LYSA’da düzenlenen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Derya Aktan, Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Günalp Çakır ile çok sayıda vatandaş katıldı.

PARA YERİNE MAMA

Yaklaşık 2 buçuk saat süren etkinlikte TEK Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yaptığı tüm resimler, sokak hayvanları yararına düzenlenen mezatta satıldı. Mezatta para yerine kiloyla mama kabul edildi. Bazı eserlere 300 kilo mamaya kadar değer biçildi. Belediye Başkan Yardımcısı Derya Aktan da mama bağışında bulundu.

“BU DAYANIŞMA RUHU DEVAM ETSİN”

Etkinlikte bir konuşma yapan Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Günalp Çakır, “Yaşadığımız kentte olmaktan mutluyuz. Elbette ki sorunlarımız var ancak bu sorunları sadece dile getirmek yerine sorumluluk sahibi bireyler olarak bizler de çözüm üretmeye çalışıyoruz. Kimimiz kitap bağışladı, kimimiz mama getirdi. Diliyorum ki bu dayanışma ruhu devam etsin ve bu dayanışma ruhuyla daha güzel projelere de başlamak adına bugün bir başlangıç olsun" dedi.

Etkinlikte Veteriner Hekim İrem Karakaçan barınaklardaki hayvanların sahiplendirilmesi ve sokak hayvanlarının yaşam şartları üzerine bilgilendirmede bulunurken, Mari Polifoni Çok Sesli Kadın Korosu ve Gençlik Meclisi Müzik Grubu "Metamorfoz" da konser verdi.

Mari Polifoni Çok Sesli Kadın Korosu konserinde perdeye yansıtılan görüntülerle sadece sokak hayvanlarına dikkat çekilirken, kadına, çocuğa ve doğaya uygulanan şiddete de vurgu yapıldı.