Lüleburgaz’da '7. Balkan Rumeli ve Trakya buluşması' yapıldı

Lüleburgaz Belediyesi’nin BAL-GÖÇ Trakya Derneği işbirliğiyle bu yıl 7’ncisini düzenlediği Balkan Rumeli ve Trakya Buluşması, Lüleburgaz Kent Ormanı’nda yapıldı.

Sabah saatlerinde piknik etkinlikleriyle başlayan buluşmada Balkanlar, Rumeli ve Trakya’dan binlerce kişi Kent Ormanı’na akın etti. Etkinlikte Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, bölge milletvekilleri, Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy ve Salcano Bisiklet Firması’nın kurucusu Salih Akgül de yer aldı.





Bulgaristan ve Türkiye’den halk oyunları ekiplerinin sahne aldığı buluşmada DJ Samet Kurtuluş da performans sergilerken alanda Lüleburgaz’ın yerel esnafı stant açarak satış yaptı. Günün sonunda ise Balkanların sevilen sanatçısı FİKİ sahneye çıktı. Başkan Gerenli, etkinliğin sonunda FİKİ ile DJ Samet Kurtuluş’a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

7. Balkan Rumeli ve Trakya Buluşması öncesinde bir konuşma yapan Başkan Gerenli, Rumeli ve Balkanların kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Başkan Gerenli, Lüleburgaz’ın sosyo-kültürel ve demografik yapısının Balkanlardan yaşanan göçlerle şekillendiğinin altını çizerek, “Bugün çağdaş kent kültürümüzle övünüyorsak bunda son 200 yılda Balkanlar’da yaşanan göçlerin çok büyük katkısı var” dedi.





Başkan Gerenli, Lüleburgaz’da 2022 yılını Göç Yılı ilan ettiklerini hatırlatarak, Balkan Göç Anıtı’nı hayata geçirdiklerini kaydetti. Gerenli, köklerini unutmadan geleceğe yürüdüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Bizler bu kentte demokrasi ve hoşgörü ikliminde köklerimizi unutmadan aydınlık geleceğimize Lüleburgazlılık bilinci ile yürüyoruz. Köklerimizi unutmadık. Ama bu topraklara kök saldık. Farklılıklarımız; güzelliğimiz, zenginliğimiz. Ben de, ataları Bulgaristan Kırcaali ve Yunanistan Selanik’ten bu topraklara göçmüş bir ailenin çocuğu olarak köklerimden kopmadan Lüleburgaz'da kök salmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu topraklarda büyüyoruz filizleniyoruz. Her gelen vatandaşımızla birlikte her gelen Lüleburgazlı ile birlikte daha çok büyüyor, bütünleşiyor ve aydınlık geleceğimize yürüyoruz.”





Başkan Gerenli’nin konuşmasının sonunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sözleri ise alanda bulunanlar tarafından büyük alkış aldı. Gerenli, şunları söyledi:

“Hacı Bektaşi Veli’nin, Yunus Emre’nin, Mevlana’nın, Sarı Saltuk’ların torunlarıyız. Anadolu’dan kalkıp Balkanlar’a, Avrupa’ya Türklüğü yaymak için giden Türkmenlerin, yörüklerin, Selanik’te doğup büyüyen, manastırda oluşturduğu Cumhuriyet fikriyle Samsun açıklarında bağımsızlık ateşini yakan, Kurtuluş Savaşı’yla bizlerin özgür ve bağımsız bireyler olarak yaşamamızı sağlayan Mustafa Kemal’in evlatlarıyız.”