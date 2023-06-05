Lüleburgaz'da bisiklet bakım istasyonu açıldı

Bisikletin kolayca asılabildiği askılığı olan ve bisiklet kullanıcılarının alyan, yıldız tornavida, lastik şişirme pompası gibi toplam 18 adet işlemi tek seferde yapabileceği bisiklet bakım istasyonu, bisiklet tutkunlarından ilgi görmeye başladı. Bisiklet kullanıcılarının ücretsiz bir şekilde bisikletlerinin bakımını yapmaya başladığı bakım istasyonu ilerleyen süreçlerde kentin diğer noktalarına da yaygınlaştırılacak.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, bisiklet bakım istasyonunun işleyişi hakkında tesis sorumlusu İnanç Zorlutuna’dan bilgi aldı. ‘Bisiklet dostu’ bir kent için çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizen Başkan Gerenli, bisiklet bakım istasyonlarının sayısının ilerleyen süreçte artacağını söyledi. Gerenli, “Her yıl binlerce kişinin faydalandığı LYBA’ya bisiklet bakım istasyonumuzu kurduk. Bisiklet tutkunlarımız bisikletlerinin bakımını artık burada yapabilecek. Bakım istasyonlarımızın sayısını ilerleyen süreçlerde artıracağız. Çevreci, bisiklet kenti Lüleburgaz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Geçen yıl yapımını tamamlananı, gidiş-geliş 10,8 kilometre uzunluğa ulaşan kent merkezi ile Durak Mahallesi’ni birbirine bağlayan bisiklet yolu, TCDD’nin hızlı tren hattı bölümünde kalan noktayı yapmasıyla 2023 yaz sezonunda kullanıma resmen açılacak. Her yıl 5 kilometre bisiklet yolu hedefiyle ilerleyen Lüleburgaz Belediyesi, kentin birçok noktasında bisiklet yolu çalışmalarını da sürdürüyor. Lüleburgaz Belediyesi hayata geçirdiği ve geçireceği bisiklet yollarıyla birlikte bisiklet kullanımını artırıp karbon ayak izini önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.