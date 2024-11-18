Lüleburgaz’da çevreyi kirleten sürücüye kameradan ceza

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Lüleburgaz’da çevreyi kirleten sürücüye kameradan ceza

Şehir içindeki kameralardan takip yapan Lüleburgaz Belediyesi zabıtaları, yola çöp attığını tespit ettiği kamyonet sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Lüleburgaz Belediyesi, son zamanlarda artan çevre kirliliğine karşı mücadelesini sürdürüyor. “Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar” projesi kapsamında gönüllülerin desteğiyle her hafta bir mahallede farkındalık etkinliği düzenleyen Lüleburgaz Belediyesi, diğer yandan da çevreyi kirletenlere karşı yaptırımlarını artırdı.

Bu kapsamda Belediye, çevreyi kirletenlerin kameralara yansıyan görüntüleri sonucunda onlara da cezai işlem uyguluyor. Kameralı denetim sırasında bir kamyonet sürücüsünün kamyonetinin içinden yola çöp attığı tespit edildi. Yapılan tespit sonucunda plakası da net bir şekilde kameraya yakalanan sürücüye, doğrudan cezai işlem uygulandı. Ekipler, çevreyi kirleten kişilere cezai işlem uygulamaya devam edeceni bildirdi.

Lüleburgaz’da çevreyi kirleten sürücüye kameradan ceza

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