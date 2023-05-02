Lüleburgaz’da çocuklara ‘Ata Tohumu Ekimi’ etkinliği

Lüleburgaz Belediyesi, Gençlik Parkı’nda çocuklara farkındalık kazandırmak amacıyla ‘Ata Tohumu Ekimi’ etkinliği düzenledi.

Lüleburgaz’da çocuklara ‘Ata Tohumu Ekimi’ etkinliği

Lüleburgaz Belediyesi’nin iki gün boyunca Gençlik Parkı’nda düzenlediği etkinlikte çok sayıda çocuk Ata tohumlarını toprakla buluşturdu. Belediye'nin ziraat mühendisleri ve teknikerlerinin gözetiminde tohumları toprakla buluşturan çocuklar hem eğlendi hem de Ata tohumunun sürdürülebilir ve sağlıklı bir gelecek için önemini öğrendi.

Çocukların toprakla buluşturduğu Ata tohumları Lüleburgaz Belediyesi’nin serasına götürüldü. Ata tohumları serada fide haline geldikten sonra yine çocuklar tarafından Lüleburgaz Belediyesi’nin tarımsal arazisine dikilecek. Fidelerden elde edilen ürünleri ise çocuklar toplayacak.

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