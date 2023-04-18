Lüleburgaz’da cumhuriyetin 100. Yılına özel konser

ANKA'da yer alan haberde, Lüleburgaz’ı ulusal ve uluslararası alanda temsil eden Lüleburgaz Belediyesi Çoksesli Çocuk ve Gençlik Korosu, Cumhuriyetin 100’üncü yılında özel bir konserle sanatseverlerle LYSA Cahit Irgat Salonu’nda buluştu. 650 kişilik salonda boş yer kalmazken 100 korist çocuk ve genç, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Balkan Senfoni Orkestrası ile aynı sahneyi paylaşmanın heyecanını yaşadı.

Balkan Senfoni Orkestrası ve Çoksesli Koroların ortaya koyduğu performans dinleyiciden beğeni topladı. Gecenin finali İzmir Marşı ile yapıldı. Konser sonrası Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Kaya Atay, Şef Prof. Ahmet Hamdi Zafer’e çiçek ve plaket takdim etti.

Balkan Senfoni Orkestrası Şef Prof. Ahmet Hamdi Zafer, “Dünyanın farklı yerlerine gittim. Ama çocuklardan ve gençlerden oluşan böyle enerjik bir koroyu çok uzun zamandır görmemiştim. Burada onlara güçlü bir alkış istiyorum” dedi.