Lüleburgaz’da iş yeri yangını

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi Okullar Caddesi'nde bir iş yerinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, iş yerinde gerçekleştirilen tadilat çalışmaları sırasında spiral taşından çıkan kıvılcımlar etraftaki malzemelere sıçrayarak yangına neden oldu. Yangın ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren çabaları sonucunda yangın söndürüldü. Yangın sırasında can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.