Lüleburgaz’da 'Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar”' kampanyası devam ediyor

Kaynak: ANKA
Lüleburgaz’da 'Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar”' kampanyası devam ediyor

Lüleburgaz Belediyesi’nin çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan “Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar” kampanyası, bu hafta 8 Kasım Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Kampanyaya destek veren okullardan onlarca öğrenci, temiz bir gelecek için torba torba çöp topladı.

Her hafta farklı bir mahallede düzenlenen kampanya, temizlik gönüllüleri, belediye personeli ve mahalle sakinlerinin katılımıyla büyük ilgi görüyor. Bu haftaki etkinlikte, Semt Pazarı’nda bir araya gelen gönüllüler, öğrenciler ve belediye personeli, mahallenin sokaklarını temizledi.

Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Derya Aktan da kampanyaya destek verenler arasındaydı.

Gazi Mustafa Kemal İlkokulu ve Şehit Mednan Tuna İlkokulu öğrencileri, ellerine eldiven giyip süpürgeleri alarak temizlik seferberliğine katıldı.

Çöpleri biriktirdikleri torbaları belediye ekiplerine teslim eden öğrenciler, “İyilik yap, çöpe at” mesajı vermeyi ihmal etmedi.

Lüleburgaz’da 'Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar”' kampanyası devam ediyor

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