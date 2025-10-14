Yeniçağ Gazetesi
14 Ekim 2025 Salı
Lütfen şaşırmayın! Huzurlarınızda Nissan Duster

Lütfen şaşırmayın! Huzurlarınızda Nissan Duster

Nissan önümüzdeki aydan itibaren yep yeni bir araç satışa çıkartıyor. Size biraz tuhaf gelebilir ama bu araç Renault Duster'ın Nissan'a dönüştürülmüş hali.

Lütfen şaşırmayın! Huzurlarınızda Nissan Duster - Resim: 1

Renault ve Nissan markaları yıllardır iş birliği yapıyorlar.
O yüzden bir modelin daha logusunu değiştirmesine şaşırmadık.
Ancak araç Türkiye'de satışa çıkartılırsa o zaman ortalık karışır.

Lütfen şaşırmayın! Huzurlarınızda Nissan Duster - Resim: 2

Renault'ta Duster olan araç Nissan markasında "TEKTON" olarak karşımıza gelecek.

Lütfen şaşırmayın! Huzurlarınızda Nissan Duster - Resim: 3

Nissan markası son dönemde zor durumda bunu hepimiz biliyoruz.

Uygun fiyata satabilecekleri yep yeni bir model belki durumları biraz toparlamasını sağlar.

Lütfen şaşırmayın! Huzurlarınızda Nissan Duster - Resim: 4

Tekton modeli çirkin bir araç değil. Duster'ın zaten kendine has bir albenisi vardı.

Nissan markası kendi dokunuşlarıyla aracı daha güzel bir hale getirmeyi başarmış durumda

Aydınlatma grubundaki yenilikler ve önde kaput üzerinde, arkadaysa bagaj kapağında kocaman harflerle Tekton yazması çok şık olmuş

Lütfen şaşırmayın! Huzurlarınızda Nissan Duster - Resim: 5

Tasarım olarak her yönden çok güzel görünen araca uzaktan baktığımızdaysa Renault Duster'ı görüyoruz diyebiliriz.

Lütfen şaşırmayın! Huzurlarınızda Nissan Duster - Resim: 6

Bu arada Tekton "Zanaatkar" demekmiş.

Aracın fiyatı ve Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı henüz açıklanmadı

Kaynak: Haber Merkezi
