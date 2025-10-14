Renault ve Nissan markaları yıllardır iş birliği yapıyorlar.
O yüzden bir modelin daha logusunu değiştirmesine şaşırmadık.
Ancak araç Türkiye'de satışa çıkartılırsa o zaman ortalık karışır.
Lütfen şaşırmayın! Huzurlarınızda Nissan Duster
Nissan önümüzdeki aydan itibaren yep yeni bir araç satışa çıkartıyor. Size biraz tuhaf gelebilir ama bu araç Renault Duster'ın Nissan'a dönüştürülmüş hali.
Renault'ta Duster olan araç Nissan markasında "TEKTON" olarak karşımıza gelecek.
Nissan markası son dönemde zor durumda bunu hepimiz biliyoruz.
Uygun fiyata satabilecekleri yep yeni bir model belki durumları biraz toparlamasını sağlar.
Tekton modeli çirkin bir araç değil. Duster'ın zaten kendine has bir albenisi vardı.
Nissan markası kendi dokunuşlarıyla aracı daha güzel bir hale getirmeyi başarmış durumda
Aydınlatma grubundaki yenilikler ve önde kaput üzerinde, arkadaysa bagaj kapağında kocaman harflerle Tekton yazması çok şık olmuş
Tasarım olarak her yönden çok güzel görünen araca uzaktan baktığımızdaysa Renault Duster'ı görüyoruz diyebiliriz.
Bu arada Tekton "Zanaatkar" demekmiş.
Aracın fiyatı ve Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı henüz açıklanmadı