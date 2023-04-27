Lütfü Savaş Hatay’daki kentsel dönüşüm gerçeğini açıkladı: Bakanlık bana bir çivi bile çaktırmadı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “2013’ten beri kentsel dönüşüm yapalım diyorum, 9 yıldır CHP’de belediye başkanlığı yapıyorum bana bir çivi bile çaktırmadılar” dedi.

Lütfü Savaş Hatay’daki kentsel dönüşüm gerçeğini açıkladı: Bakanlık bana bir çivi bile çaktırmadı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah'ın konuğu oldu.

Kahramanmaraş merkezli Hatay'da da büyük yıkıma neden olan depreme ilişkin konuşan Savaş, "Hatay maalesef depreme hazır değildi. Maalesef biz takım olarak Türkiye'de tüm paydaşlar sinerji oluşturup aynı istikamete koşmadığımız için depreme hazır değildik. Bunu 11 sene önce bir gazeteye verdiğim demeçte de söylemiştim. 2013’ten beri kentsel dönüşüm yapalım diyorum, 9 yıldır CHP’de belediye başkanlığı yapıyorum bana bir çivi bile çaktırmadılar. Hangimiz hesap vereceksek verelim, suçumuz varsa istifa ederiz." diye konuştu.

Öte yandan kendisine yönelik istifa eleştirilerine de yanıt veren Savaş, "İstifa etmem bırakıp kaçmam demektir" dedi.

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