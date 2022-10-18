﻿İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan: Spor Toto 841 milyon lira faiz gelirini nasıl elde etti

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Sayıştay’ın Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 Raporu’nda yer alan Spor Toto’nun 841 Milyon TL olan faiz gelirine yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı. Türkkan, yine rapordaki yıllık 4,5 Milyar liralık reklam ve tanıtım giderleri için de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkkan’ın açıklamaları şu şekilde:

“Kendilerini en İslamcı gören İktidarın faiz sevdası bitmiyor. İslam’ın haram kıldığı faize sorsanız karşılar. Ama gelin görün ki bu iktidar döneminde faiz en karlı gelir kapısı oldu.

Sayıştay bile kamuya ait kurumların faiz gelirinin kaynağını çözememiş.

Hani bir Müslüman olarak Nas Suresi neyi gerektiriyorsa onu yapacaktınız?

Hani faiz kötülüklerin anasıydı, faiz ahlaksızlıktı, Şans oyunları haramdı?

Ama bakıyoruz ki ekranda konuştukları başka, gerçekte yaptıkları başka.

Yabancılardan yüksek faizle para dilenen İktidara faiz o kadar tatlı gelmiş ki; Spor-Toto’yu bile faize bulaştırmışlar.

Sayıştay raporlarına göre 2021 yılı için Spor-Toto’nun faiz geliri 841 Milyon lira.

Hani faize karşıydınız?

Milletin hayallerinden topladığınız toto loto paralarının caiz olup olmadığı bile tartışmalıyken, üstüne toplanan hasılatı faize mi yatırdınız?

Vatandaşa haram dedikleri her şeyi kendileri helalmiş gibi hamuduyla yutuyorlar.

Elhamdülillah deme huyları ise hiç yok.

Sayıştay’ın ve benim merak ettiğim bir soru var.

Spor Toto 841 Milyon lira faiz gelirini nasıl elde etti?

Bu haram dediğiniz faiz parası nereden geldi?

Teşkilat’ın parasını faize yatıran haramzadeler kimler?

Bu konuyu soru önergesiyle Meclis gündemine de taşıdım.

Cevap bekliyorum.

Vatandaşın bilmeye hakkı var. En azından Sayıştay denetçileri de öğrenmiş olur.

Bu faizin helal bir yolu varsa da söyleyin, vatandaş bilsin.”

“4,5 milyar lira gibi bir parayı milletin yüzüne bakmadığı yeni şafak, hürriyet gibi kağıt israfına, a haber gibi yalan makinalarına harcayana kadar, o parayı çiftçiye aktarın,3600 ek gösterge bekleyenlere, atanamayan öğretmenlere aktarın, en azından helal bir iş yapmış olur, sevaba girersiniz”

Bir diğer önemli husus ise Spor-Toto Teşkilatı’nın yıllık 4,5 Milyar liralık reklam ve tanıtım giderleri.

Bu ucube sistemde toto loto işleri için zaten para harcamaya, reklam vermeye gerek yok.

Vatandaş için bir araba, bir ev almak zaten hayal oldu. Milletin işi de toto lotoya kaldı.

Kime neyin reklamını yapıyorsunuz?

4,5 Milyar lira gibi bir parayı milletin yüzüne bakmadığı Yeni Şafak, Hürriyet gibi kağıt israfına, A Haber gibi yalan makinalarına harcayana kadar,

o parayı çiftçiye aktarın,

3600 ek gösterge bekleyenlere,

atanamayan öğretmenlere aktarın.

Parasızlıktan malzeme temin edemeyen hastanelere aktarın.

En azından helal bir iş yapmış olur, sevaba girersiniz.