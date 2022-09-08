﻿Luyindama'nın yeni takımı belli oldu

Süper Lig’de oynadığı son iki maçı kaybeden Fraport TAV Antalyaspor, transfer sezonunun son gününde kadrosuna takviye yaptı.
Kırmızı beyazlılar, Galatasaray’da kadroda düşünülmeyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı 28 yaşındaki Christian Luyindama’yla anlaştı.
Başarılı defans oyuncusu sağlık kontrolü için sabah saatlerinde Antalya’ya geldi. Fraport TAV Antalyaspor, sağlık kontrollerinin ardından futbolcuyla bir yıllık kiralık sözleşme imzalayacak.
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