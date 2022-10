Luz Casal Ankara'da yeniden Türk seyircisiyle buluşuyor

Luz Casal, Best Of albüm çalışması "Un Ramo De Rosas" ile de en çok satanlar arasında bulunuyor. Casal MAG Ekim sayısına verdiği özel röportajda; "Ben, benim dönemimin, müzik zevki çok geniş olan ve tarzları karıştıran bir şarkıcısıyım diyebilirim. Kariyerimin başından bu yana birbirinden farklı birçok tarzda söyledim. Her tarza hassas, gizemli, aşk ve özgürlük dolu bir müzikal yaklaşımım olduğunu söyleyebilirim. Kariyerimin başından bu yana rock ve Anglosakson, Latin, caz gibi birçok türde söyledim. Dinleyicilerimin duygularına hitap edecek ve bana yakışacak şarkıları seslendiriyorum" açıklamasında bulundu.

Türk müziğinde sevdiği ve dinlediği isimlerle ilgili de konuşan Casal "Türkiye hakkında çok şey biliyorum. Zeki Müren'in şarkı söyleyişine ve duygusuna hayranım. Birçok Türkçe şarkı dinleme imkânım da oldu. Sezen Aksu benim için çok önemli bir isim, evimde CD'leri var ve onun müziğini dinlemekten çok keyif alıyorum" dedi. Türkiye dendiğinde aklınıza ne geliyor? Dinleyicilerinize bir mesajınız var mı? Sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Uzun bir aradan sonra 22 Ekim'de tekrar Türkiye'ye geliyorum. Daha önce birçok defa Türkiye'ye geldim ama Ankara'ya ilk gelişim olacak. Türk dinleyicisi ile tekrar buluşmak benim için onur verici. Türkiye denince aklıma caddelerindeki sıcak insanlar, ezanın ahenkli sesi ve kültürünüz geliyor..."