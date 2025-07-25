Lyft ve Uber’den sürücüsüz araç atağı

Amerikalı ulaşım şirketi Lyft, Avusturyalı Benteler Group’un ürettiği otonom shuttle araçları 2026 sonunda hizmete sokacağını duyurdu. Bloomberg News’ün haberine göre, bu elektrikli araçlar Holon markası altında, ABD’nin çeşitli şehir ve havaalanlarında kullanılacak. Sürücüsüz ve pedalsız tasarlanan shuttle’larda, dokuz kişi oturabilirken, altı yolcu ayakta seyahat edebilecek. Araçlar, içe dönük koltuk düzenine sahip. Lyft’in yetkilileri, başarı sağlanması durumunda bu servisin diğer bölgelere de yayılabileceğini belirtti.

UBER’İN OTONOM ARAÇ ATAĞI SÜRÜYOR

Lyft’in bu hamlesi, rakibi Uber’in benzer yatırımlarıyla paralel olarak gerçekleşiyor. Uber, dünya genelinde Waymo ve WeRide gibi firmaların robotaksilerini kullanmaya başladı. Ayrıca Baidu, Pony AI, Momenta, May Mobility, Volkswagen ve Wayve gibi şirketlerle iş birlikleri bulunuyor. Geçtiğimiz hafta ise Nuro ve Lucid Motors ile yeni anlaşmalar imzalandı. Bu şirketler, sürücüsüz araç teknolojisinin gelişmesinde öncü rol oynuyor. Türkiye’de de otonom araç teknolojileri üzerine yoğun çalışmalar yapılıyor, özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde bu araçların kullanımı gündemde.

LYFT’İN KENDİ OTONOM ARAÇLARI VE TEKNOLOJİ ORTAĞI MOBİLEYE

Lyft, kendi otonom araç filosunu oluşturmak için May Mobility firmasından araçları Atlanta’da 2025’in sonlarında devreye almayı planlıyor. Ayrıca teknoloji ortağı Mobileye ile birlikte geliştirdiği projeler var. Benteler Group’un Holon shuttle’larında kullanılan teknoloji de Mobileye’ya ait. Ancak Lyft, Mobileye ile olan iş birliklerinin Benteler anlaşmasından farklı olduğunu açıkladı. Bu gelişmeler, Lyft’in otonom araç pazarında hem araç üreticileri hem de teknoloji firmalarıyla güçlü bağlar kurduğunu gösteriyor.

Türkiye’de de otonom araç teknolojilerinin kullanımı hızla artıyor. Devlet destekleri ve özel sektör yatırımlarıyla bu araçların önümüzdeki yıllarda şehir içi ulaşımda yaygınlaşması bekleniyor. Lyft ve Uber gibi global şirketlerin hamleleri, Türkiye’deki dijital ulaşım altyapısına da ışık tutuyor.