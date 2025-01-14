Lyon Başkanından olay sözler "Türk kulüplerinden aşağılayıcı teklifler var"

Fransa futbolunun en ünlü takımlarından biri olan Olympique Lyon 6 sezon zarar açıkladı. Lyon 508 milyon Euro borç ve 2. Lig'e düşmesi gündeme gelirken kulüp başkanı John Textor, futbolcularına gelen teklifler için sert açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DEN AŞAĞILAYICI TEKLİFLER VAR"

Lyon Başkanı John Textor, Türkiye'den aşağılayıcı teklifler geldiğini açıkladı. Textor "Her yerde, tüm futbolcuların satılık olduğunu okuyorum. Türkiye'den en iyi oyuncularım için aşağılayıcı tekliflerle benimle iletişime geçen kulüpler var çünkü çaresiz olduğumuzu düşünüyorlar. Onlara defolup gitmelerini söyledik. Tüm bunlar durumun böyle olmadığını söylemek için. Takımımın tamamı satılık değil." diyerek tepki gösterdi.

Textor'un sert tepki gösterdiği teklifleri yapan takımların ise Galatasaray ve Beşiktaş olduğu iddia edildi. Sarı kırmızılılar Georges Mikautadze'ye siyah beyazlıların ise Rayan Cherki ile ilgilendiği yazılmıştı.