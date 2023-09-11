Lyon'da Blanc dönemi sona erdi

Fransa Ligue1 takımlarından Olimpik Lyon, teknik direktör Laurent Blanc ile yollarını ayırdı.

KAYNAK: AA
Lyon'da Blanc dönemi sona erdi

Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşındaki Fransız teknik adamın görevinin karşılıklı anlaşma sonucu sona erdiği kaydedildi.

Olimpik Lyon'un başında 11 ay görevde kalan Blanc, 37 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik, 12 mağlubiyet yaşadı. (AA)

laurent-blanc-cbhg-cover-jpg.webp

Öne Çıkanlar
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Recep Uçar Kayserispor ile siftah yaptı Spor
Recep Uçar Kayserispor ile siftah yaptı
Gelin damada tasma takıp gezdirdi Güncel
Gelin damada tasma takıp gezdirdi
Kars'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1’i ağır 5 kişi yaralandı Güncel
Kars'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1’i ağır 5 kişi yaralandı
UEFA'dan Erkan Özdamar ve Arda Kardeşler'e görev Spor
UEFA'dan Erkan Özdamar ve Arda Kardeşler'e görev
Hatay'da hırsızlar tutuklandı: 3 gözaltı Güncel
Hatay'da hırsızlar tutuklandı: 3 gözaltı
CHP’den ittifaksız seçim açıklaması: Bize yolunuz açık olsun demek düşer Güncel
CHP’den ittifaksız seçim açıklaması: Bize yolunuz açık olsun demek düşer
Koronavirüs tedavisine başlatılan 6 aylık bebeğin saatler içinde göz rengi değişti Güncel
Koronavirüs tedavisine başlatılan 6 aylık bebeğin saatler içinde göz rengi değişti