Lyon'da Blanc dönemi sona erdi

Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşındaki Fransız teknik adamın görevinin karşılıklı anlaşma sonucu sona erdiği kaydedildi.
Olimpik Lyon'un başında 11 ay görevde kalan Blanc, 37 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik, 12 mağlubiyet yaşadı. (AA)
Fransa Ligue1 takımlarından Olimpik Lyon, teknik direktör Laurent Blanc ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşındaki Fransız teknik adamın görevinin karşılıklı anlaşma sonucu sona erdiği kaydedildi.
Olimpik Lyon'un başında 11 ay görevde kalan Blanc, 37 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik, 12 mağlubiyet yaşadı. (AA)