Lyon’da Gedson Fernandes pişmanlığı: Keşke alsaydık

Beşiktaş’ın Lyon’u deplasmanda mağlup ettiği UEFA Avrupa Ligi maçının yankıları sürüyor. Fransız basınında çıkan bir haberde Lyon’un, maçtaki tek golü atan Gedson Fernandes’i transfer etmediği için pişman olduğu aktarıldı.

Lyon, sezon başında öncelikli transfer hedefi olarak Gedson Fernandes’i belirlese de yıldız oyuncuyu kadrosuna katamadı. Fransız ekibi, Gedson’un yerine Veretout'u transfer etti.

L'Equipe gazetesinde çıkan haberde Gedson transferini bitiremediği için Jordan Veretout'u kadrosuna katan Lyon, Gedson'un kendilerine karşı gösterdiği performansın ardından büyük bir pişmanlık duyduğu vurgulandı.

Bu sezona kariyerinin en iyi başlangıcını yapan Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın Lyon deplasmanında 1-0 kazandığı maçta siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü atmıştı.



Gedson Fernandes, bu sezon çıktığı 14 resmi maçta 7 gol 1 asist kaydetti.