Lyon’da Sarge dönemi sona erdi

Kaynak: AA
Lyon’da Sarge dönemi sona erdi

Fransız ekibi Lyon, teknik direktör Sarge ile yolları ayırdı. Fransız ekibi, Sarge yönetiminde UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’a mağlup olurken Fenerbahçe ile berabere kalmıştı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, Kasım 2023'te takımın başına geçen Pierre Sage’ın görevine son verildiğini duyurdu.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 19 hafta sonunda 30 puan toplayan Lyon, 6. sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Türk temsilcileri ile iki kez karşılaşan Lyon, evinde Beşiktaş'a 1-0 yenildi, Fenerbahçe deplasmanında ise 0-0 berabere kaldı. Avrupa Ligi'nde 7 haftada 14 puan alan Lyon, lig aşamasının bitimine bir hafta kala 5. basamakta yer buldu.

Lyon, Fransa Kupası son 32 turunda ise 5. lig takımı Bourgoin'e elenerek hayal kırıklığı yarattı.

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