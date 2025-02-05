Lyon’da şok karar: Pierre Sage görevden alındı

Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Lyonnais’in sahibi John Textor, teknik direktör Pierre Sage’i neden görevden aldığını açıkladı. Geçen sezon küme düşme hattından Avrupa Ligi bileti almaya kadar olağanüstü bir başarı yakalayan Sage, son üç maçındaki beraberliklerin ardından kovuldu.

Sage yönetiminde Lyon, sezonun ikinci yarısında Ligue 1’in en iyi performansını sergileyerek zirveye oynayan Paris Saint-Germain’i bile geride bırakmıştı. Ancak üst üste Toulouse, Fenerbahçe ve Nantes ile berabere kalınca Textor radikal bir karar aldı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİMİZ VARDI"

Canal Plus’a konuşan Textor, kararı vermeden önce futbol ekibiyle görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti. “Teknik ekibime, ‘Şimdi bir teknik direktör değişikliği yapmalı mıyız?’ diye sordum. Bana ‘Hayır, çılgınlık olur, çok riskli’ dediler. Ardından, ‘Bu hocayla Şampiyonlar Ligi’ne gidebilir miyiz?’ diye sordum. ‘Hayır’ yanıtını aldım. Son olarak, ‘Bu hedefimizden vazgeçmek istiyor musunuz?’ dedim, ‘Kesinlikle hayır’ dediler. O zaman ‘Teknik direktörü değiştirmeli miyiz?’ diye bir daha sordum ve bu kez hepsi 'Evet’ dedi" ifadelerini kullandı.

Sage’in yerine AC Milan’dan ayrılan Paulo Fonseca getirildi. Fonseca, Lyon’un Ludogorets ile oynadığı Avrupa Ligi maçını tribünden takip ettikten sonra ilk sınavına Olympique de Marseille karşısında çıktı. Ancak Lyon, bu maçtan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı ve Luis Henrique’nin son dakikadaki golüyle yıkıldı.

Yeni teknik direktör Fonseca’nın, Lyon’un istikrarsız performansına son vermesi beklenirken, Textor’un en büyük hedefi Şampiyonlar Ligi bileti almak.