Lyon’dan Mikautadze için olay teklif. Galatasaray son kez masaya oturacak

Kaynak: Fanatik
Lyon’dan Mikautadze için olay teklif. Galatasaray son kez masaya oturacak

Galatasaray’ın transfer etmek için yoğun çaba gösterdiği Mikautadze için Lyon’dan olay teklif geldi. Sarı kırmızılılar, Fransız ekibi ile son kez masaya oturacak.

Galatasaray’ın ara transferde kadrosuna katmak istediği Mikautadze için girişimleri devam ediyor. Sarı kırmızılılar son olarak 18 milyon euroluk teklif yaparken Fransız ekibinin ise beklentisinin 20 milyon euro olduğu ifade ediliyordu.

Ancak Fanatik’te yer alan habere göre Lyon’dan olay bir teklif geldi. Fransız ekibinin bonservis beklentisini 25 milyon euroya çıkardığı öğrenildi. Galatasaray’ın Lyon ile son kez masaya oturacağı ve Lyon’un istediği parayı aşağı çekmemesi durumunda transfer masasından tamamen kalkacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

İtalyan menajer Gardi bundan sonraki görüşmelere bizzat katılacak ve Lyon’la aradaki buzları eritmeye çalışacak.

Lyon forması ile 21 maça çıkan Gürcü golcü 7 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

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