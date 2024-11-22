Lyon’dan Zaha için karar çıktı. Büyük kriz var

Galatasaray’ın Zaha’yı kiraya verdiği Lyon’da büyük mali kriz yaşanıyor. Yüksek borcu nedeniyle küme düşme tehlikesi bulunan Fransız kulübünden flaş karar çıktı.

Fransız basınında çıkan haberlere göre Lyon, aralarından Zaha’nın da olduğu 6 oyuncusu ile yolları ayırmayı planlıyor. Gelen bilgilere göre, Zaha’nın yanı sıra Said Benrahma, Gift Orban, Maxence Caqueret, Ernest Nuamah ve Sael Kumbedi ile yolların ayrılması bekleniyor.

Lyon’un aldığı kararla birlikte Zaha, Galatasaray’a beklenenden erken dönebilir. Tecrübeli oyuncu, Lyon’da beklentilerin altında performans sergileyerek kadro dışı kalmıştı.

Geçmişe dönük borçları sebebiyle 'geçici küme düşürülme' cezasına çarptırılan Lyon kulübü, yıl sonuna kadar 100 milyon euro gelir elde etmek zorunda.