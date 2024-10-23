Lyon’dan Zaha’ya büyük şok. Kimse bu kararı beklemiyordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Lyon’dan Zaha’ya büyük şok. Kimse bu kararı beklemiyordu

Galatasaray’da beklentilerin altında kalan ve Lyon’a kiralanan Zaha’yı şoke eden karar çıkıyor. Gelen son bilgilere göre kimsenin beklemediği bir hamle gelecek.

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan ve Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha için işler burada da yolunda gitmiyor.

Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage tarafından disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Zaha için Fransa'da çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Lyon'un sezon sonunu beklemeden Zaha'nın kiralık sözleşmesini feshedebileceği belirtildi. Önümüzdeki birkaç hafta içinde Zaha ile ilgili son kararın verileceği aktarıldı.

Wilfried Zaha, Lyon'da sadece 2 maçta forma giydi. 76 dakika sahada kalan futbolcu 1 asistlik skor katkısı verdi.

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