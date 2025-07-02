Lyon'u örnek verdi: Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yapabilir misiniz?

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'in yeni sezon öncesi takımların durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
“Süper Lig yine 2 takımla oynanacak. Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk ikide olma şansı, kağıt üstünde sıfır" diyen Yıldırım şunları söyledi:
“Bana kızacaklar ama harcamalara Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aldığı oyunculara bakıyorsunuz ağzınız açık kalıyor. Fransa'da borçlarından dolayı Lyon'u küme düşürdüler. Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yapabilir misiniz bunu? 400-500 milyon euro borçları var ama bizden kat kat fazla harcama limiti veriliyor. Nasıl oluyor bu?"