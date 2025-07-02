Lyon'u örnek verdi: Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yapabilir misiniz?

“Bana kızacaklar ama harcamalara Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aldığı oyunculara bakıyorsunuz ağzınız açık kalıyor. Fransa'da borçlarından dolayı Lyon'u küme düşürdüler. Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yapabilir misiniz bunu? 400-500 milyon euro borçları var ama bizden kat kat fazla harcama limiti veriliyor. Nasıl oluyor bu?"