Lyon'u örnek verdi: Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yapabilir misiniz?

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Lyon'u örnek verdi: Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yapabilir misiniz?

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferlere harcadığı paralara dikkat çeken Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fransa'da borçları nedeniyle küme düşürülen Lyon'u örnek gösterdi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'in yeni sezon öncesi takımların durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

“Süper Lig yine 2 takımla oynanacak. Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk ikide olma şansı, kağıt üstünde sıfır" diyen Yıldırım şunları söyledi:

“Bana kızacaklar ama harcamalara Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aldığı oyunculara bakıyorsunuz ağzınız açık kalıyor. Fransa'da borçlarından dolayı Lyon'u küme düşürdüler. Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yapabilir misiniz bunu? 400-500 milyon euro borçları var ama bizden kat kat fazla harcama limiti veriliyor. Nasıl oluyor bu?"

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