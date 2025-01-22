Lyon'un hocası Jose Mourinho hayranı çıktı!

Yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Lyon’da teknik direktör Pierre Sage misafirperverlik için teşekkür etti. Son dönemde Fenerbahçe’nin oyun anlamında değiştiğini dile getiren Pierre Sage, “Biz de buna göre kendi düşüncemizi sahaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

"TRAVMATİK BİR SONUÇ ALDIK"

Geçtiğimiz günlerde Fransa Kupası’nda 5’inci lig ekiplerinden Bourgoin’a karşı travmatik bir sonuç aldıkları sorusuna Pierre Sage, “Bu benim ilk kırılmam değil. Daha önce bunu çok kez yaşadım. Bu duruma alışığım. Daha önce de yaşamıştım. Bu maçta da aynı durum oldu” diye konuştu.

"MOURİNHO’YA HAYRANIM"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya hayran olduğunu belirten Sage, “Jose Mourinho’ya hayranım. Onun metodunu ve yönetim tarzını çok seviyorum. Kendisinin kariyerini araştırdım ve analiz ettim” dedi.