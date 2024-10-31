Lyon’un hocasından Beşiktaş itirafı

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde mağlup ettiği Lyon’un Teknik Diretktörü Pierre Sage’den itiraf geldi. Kendi evlerinde Beşiktaş’a yenilen Fransız ekibinin hocası, iyi oynadıklarını ancak sonucun beklentilerini karşılamadığını söyledi.

Sage, "Beşiktaş karşısında istediğimiz gibi oynadık ama maçın sonucu beklentilerimizi karşılamadı. Pazar günkü Auxerre maçında belki de değişiklikler nedeniyle iyi bir ritim yakalamakta zorlandık, dört oyuncu değişti, yedi oyuncu ise birkaç maç üst üste oynadı. Auxerre en çok koştuğumuz maçtı ama muhtemelen iyi koşmadık" dedi.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Lyon son iki maçta alınan sonuçların ardından teknik direktör Pierre Sage, eleştiri oklarının hedefi oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Beşiktaş karşılaşmasına kadar 5 maçı kazanan Fransız ekibi, Beşiktaş'a sahasında 1-0 kaybettikten sonra ligde Auxerre ile 2-2 berabere kalmıştı.

Lyon, bir sonraki maçında ligde cuma günü Lille deplasmanına gidecek