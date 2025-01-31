Lyon’un yeni hocası Fonesca oldu

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Lyon’un yeni hocası Fonesca oldu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon yeni teknik direktörünü açıkladı. Fransız ekibi Pierre Sarge’ın yerine Paulo Fonesca ile anlaştı.

Fransız devlerinden Lyon, göreve Portekizli teknik adam Paulo Fonseca'nın getirildiğini açıkladı. Sezona Pierre Sage ile başlayan Fransız ekibi istediği sonuçları alamamış ve zirveden uzak kalmıştı.

19 hafta sonunda 30 puan ile ligde 6. sırada olan Lyon'da Fonseca dönemi başladı.

Daha önce de önemli takımlar çalıştıran Fonseca, teknik direktörlük kariyerine Amadora U19 takımında başlamıştı. Portekizli teknik adam sırasıyla Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Aves, Paços Ferreira, Porto, Braga, Shakhtar, Roma, Lille ve Milan'ı çalıştırmıştı.

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